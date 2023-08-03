Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и Министерство иностранных дел направило соответствующий запрос", - сообщила Родригес в интервью государственному телеканалу Venezolana de Televisión в Нью-Дели , где она принимает участие в работе Совета Индия - Латинская Америка и карибские страны.

Вице-президент подчеркнула, что Венесуэла "поставит на службу комиссии по энергетике БРИКС крупнейшие в мире запасы нефти" и будет содействовать развитию "новых отношений сотрудничества" и "строительству многополярного мира". Она отметила, что Венесуэла находится "в авангарде строительства международных отношений без гегемонии, шантажа и односторонних ограничительных мер, которые грубо нарушают международное право". По ее словам, "венесуэльский народ требует отмены незаконных санкций", введенных против страны.