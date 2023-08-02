Абхазия пригласила лайнер Astoria Grande в Сухум

"Республика заинтересована в расширении туристических услуг, а с учетом географических возможностей обслуживание круизных лайнеров в летний период рассматривается как наиболее перспективное, - сказал Бжания ТАСС, комментируя недружественные акции против российских туристов в порту Батуми. - Морской порт Сухума технически готов принимать суда типа Astoria Grande. С радостью приглашаем к нам в Абхазию и обещаем теплый прием российских туристов в духе абхазского гостеприимства".

Круизный лайнер прибыл в Батуми в понедельник на рассвете. С поздней ночи там собрались представители оппозиционных партий, они утверждали, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия на Украине, а также независимость Абхазии. Возникали стычки с полицией. Ее сотрудники задержали 23 человека. Судно Astoria Grande покинуло порт в понедельник вечером, после чего митинги прекратились.