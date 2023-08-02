СМИ назвали основного противника расширения БРИКС

Основным противником расширения БРИКС является Бразилия. Об этом со ссылкой на неназванных бразильских чиновников пишет агентство Reuters.

Объединение БРИКС, в которое изначально входили Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, было создано в 2006 году. В конце июня заявки на вступление в организацию подали Иран и Аргентина. Также стало известно, что вопрос вступления в БРИКС рассматривают около 30 государств, в том числе Индонезия, Венесуэла, Белоруссия и Саудовская Аравия. При этом, по данным СМИ, Индия и Бразилия выступили против быстрого расширения БРИКС, к чему призывает Китай.

По словам источников Reuters, сейчас основным противником расширения БРИКС является именно Бразилия, так как Индия смягчила свою позицию. В частности, Бразилия обеспокоена утратой авторитета организацией после принятия других стран, так как «расширение может превратить блок в нечто другое».

«Позиция Бразилии была связана со сплоченностью и сохранением нашего пространства в группе важных стран», - приводит агентство слова одного из чиновников.

Ожидается, что в ближайшее время власти Бразилии будут придерживаться позиции, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживающим региональный баланс и сохраняющим главенствующие роли за пятью постоянными членами, пояснили источники в Бразилиа.

Новые члены могут быть приняты в качестве стран-партнеров, участвующих в саммитах, не становясь полноправными членами, как в других международных организациях, пояснил бразильский чиновник.

«Бразилии в какой-то момент придется уступить, потому что мы реалисты и не в нашей природе что-то блокировать. Но это не принесет нам пользы», - уверен он.