Первый французский эвакуационный рейс из Нигера приземлился в Париже
В Париже приземлился первый эвакуационный рейс из Нигера, организованный французскими властями.
Об этом сообщает FranceInfo.
Всего на борту находятся 262 пассажира, большинство из них — французы, также есть несколько граждан других стран ЕС.
Уточняется, что самолёт приземлился в парижском аэропорту Руасси Шарль де Голль.
Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа.