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Первый французский эвакуационный рейс из Нигера приземлился в Париже

В Париже приземлился первый эвакуационный рейс из Нигера, организованный французскими властями.

Первый французский эвакуационный рейс из Нигера приземлился в Париже
© РИА Новости

Об этом сообщает FranceInfo.

Всего на борту находятся 262 пассажира, большинство из них — французы, также есть несколько граждан других стран ЕС.

Уточняется, что самолёт приземлился в парижском аэропорту Руасси Шарль де Голль.

Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа.