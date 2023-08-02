Водитель Mercedes протаранил ворота посольства России в Кишеневе

Мужчина протаранил ворота российского посольства в Кишеневе и пытался скрыться, но был задержан. Об этом в своем Telegram-канале сообщила полиции Молдавии.

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По данным ведомства, инцидент произошел около шести утра.

«Прибывшая на место полиция установила, что мужчина за рулем Mercedes протаранил своим автомобилем ворота посольства Российской Федерации в Кишиневе, после чего скрылся», - говорится в сообщении.

Машина была обнаружена на пути к городу Страшены. Однако, несмотря на требования полиции остановиться, водитель продолжил движение, повредив два автомобиля на трассе.

В итоге водитель был принудительно остановлен сотрудниками полиции в Страшенском районе, там проводятся все необходимые процессуальные действия.