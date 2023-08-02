Водитель Mercedes протаранил ворота посольства России в Кишеневе

В ворота российского посольства в Молдавии врезалась машина
Мужчина протаранил ворота российского посольства в Кишеневе и пытался скрыться, но был задержан. Об этом в своем Telegram-канале сообщила полиции Молдавии.
По данным ведомства, инцидент произошел около шести утра.
«Прибывшая на место полиция установила, что мужчина за рулем Mercedes протаранил своим автомобилем ворота посольства Российской Федерации в Кишиневе, после чего скрылся», - говорится в сообщении.
Машина была обнаружена на пути к городу Страшены. Однако, несмотря на требования полиции остановиться, водитель продолжил движение, повредив два автомобиля на трассе.
В итоге водитель был принудительно остановлен сотрудниками полиции в Страшенском районе, там проводятся все необходимые процессуальные действия.
Ранее грузовик протаранил ворота посольства России в ирландском городе Дублин. Во время происшествия никто не пострадал. Водитель грузовика был задержан полицией. По данным СМИ, задержанный водитель грузовика назвал себя «простым работягой». Свои действия он объяснил протестом против специальной операции России на Украине.