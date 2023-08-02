Оружие НАТО используется для атак на Россию, несмотря на обещания Пентагона, пишет издание Asia Times.

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Автор статьи напомнил, что по заявлению США, американское оружие не будет применяться против Москвы, однако это утверждение — ложь. Вооруженные силы Украины располагают американскими беспилотниками, ракетами и кассетными боеприпасами, указал он.

«Американские беспилотники и крылатые ракеты, такие как HIMARS, плюс кассетные боеприпасы, поставляемые Соединенными Штатами, ежедневно используются Украиной», — обвинил он Пентагон в нарушении обещаний.

Автор считает, что урегулирование конфликта на Украине становится все более невозможным.