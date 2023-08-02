$91.78+0.18100.70-0.24

Пентагон обвинили в нарушении обещаний на Украине

Оружие НАТО используется для атак на Россию, несмотря на обещания Пентагона, пишет издание Asia Times.

Пентагон обвинили в нарушении обещаний на Украине
© Lenta.ru

Автор статьи напомнил, что по заявлению США, американское оружие не будет применяться против Москвы, однако это утверждение — ложь. Вооруженные силы Украины располагают американскими беспилотниками, ракетами и кассетными боеприпасами, указал он.

«Американские беспилотники и крылатые ракеты, такие как HIMARS, плюс кассетные боеприпасы, поставляемые Соединенными Штатами, ежедневно используются Украиной», — обвинил он Пентагон в нарушении обещаний.

Автор считает, что урегулирование конфликта на Украине становится все более невозможным.

Пентагон заявил о выявленных из-за спецоперации на Украине проблемах в США

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США выступают против использования переданного Украине вооружения в атаках на территории России.

12
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости