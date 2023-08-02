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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины действует тревога о нападении с воздуха, сообщает РИА Новости.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
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Сигнал об этом прозвучал в 07:12 мск в Кировоградской области Украины. Спустя 16 минут тревога раздалась в Киеве. Еще через минуту воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Черновицкой, Житомирской и Тернопольский областях.

Следом тревога была объявлена во всех остальных регионах бывшей советской республики.

Ранее в Киеве и области сработала система противовоздушной обороны. Власти призвали граждан не покидать укрытия до отбоя тревоги.

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