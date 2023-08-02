Стало известно о пожаре на нефтебазе в Одесской области

В городе Измаил Одесской области произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Одесса».
Ранее оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже сообщало о пожарах в Одесской области, которые возникли на промышленных и портовых объектах. По данным ВСУ, причиной тому стала ночная атака беспилотников.
В с 22 на 23 июля российские войска уже наносили удары по Одессе, где, по данным Минобороны России, где готовились террористические акты на территории Российской федерации. Сообщается, что в пораженных объектах находились иностранные наемники.
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