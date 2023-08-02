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Зеленский заявил о существенных повреждениях на юге Украине после взрывов

Наиболее существенные повреждения зафиксированы на юге Украины после произошедших ночью взрывов. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Есть повреждения. Самые существенные - на юге страны", - написал он в своем Telegram-канале.

Ночью в городе Измаиле Одесской области, который является крупным портом на Дунае, произошли взрывы.

Стало известно о четырех взрывах в Киеве ночью

Также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер позже сообщил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры региона произошли пожары.

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