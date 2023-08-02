Украинского беженца убили в приюте в Германии

Украинца убили в приюте для беженцев в немецком городе Ахерн региона Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает телеканал «360».

Окровавленного 64-летнего мужчину нашли в здании приюта вечером 29 июля. Беженца доставили на санитарном вертолете в медучреждение, но врачи не смогли спасти его жизнь.

По подозрению в убийстве задержали другого украинца 71 года. Выяснилось, что он выпивал вместе с погибшим, после произошел конфликт.

В приюте, где произошло убийство, проживают около ста человек, уточняет издание Badische Zeitung.