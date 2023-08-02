Украинского беженца убили в приюте в Германии
Украинца убили в приюте для беженцев в немецком городе Ахерн региона Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает телеканал «360».
Окровавленного 64-летнего мужчину нашли в здании приюта вечером 29 июля. Беженца доставили на санитарном вертолете в медучреждение, но врачи не смогли спасти его жизнь.
По подозрению в убийстве задержали другого украинца 71 года. Выяснилось, что он выпивал вместе с погибшим, после произошел конфликт.
В приюте, где произошло убийство, проживают около ста человек, уточняет издание Badische Zeitung.
Ранее в Италии жестоко убили 23-летнюю беженку с Украины. Девушке было 23 года, ее тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли в окрестностях населенного пункта Вилла Джулия. В совершении преступления подозревается экс-супруг женщины - кондитер из Египта. Его задержали на вокзале в Болонье.