СМИ: Трампу грозит пожизненное заключение

Экс-президент США Дональд Трамп может быть заключен в тюрьму на 600 лет, если его признают виновным по трем уголовным делам. Об этом сообщила американская газета The Washington Times.

«Максимальные сроки наказания по всем 78 пунктам по трем уголовным делам обвинения во Флориде, Нью-Йорке и округе Колумбия составляют почти 600 лет тюремного заключения. Такой срок Трамп будет вынужден отбывать, если его признают виновным», — говорится в материале.

В начале июня Трампу предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей связана с хранением секретных материалов. В марте большое жюри Манхэттена обвинило бывшего президента в мошенничестве в бизнесе.