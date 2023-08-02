СМИ: Трампу грозит пожизненное заключение

TWT: Трампу грозит пожизненное заключение
Экс-президент США Дональд Трамп может быть заключен в тюрьму на 600 лет, если его признают виновным по трем уголовным делам. Об этом сообщила американская газета The Washington Times.
В начале июня Трампу предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей связана с хранением секретных материалов. В марте большое жюри Манхэттена обвинило бывшего президента в мошенничестве в бизнесе.
Также экс-президенту США предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Обвинения предъявлены по четырем пунктам. Прокуратура хочет судить Трампа по ускоренной процедуре, сообщает RT.