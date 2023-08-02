СМИ: Польша загнала себя в ловушку из-за помощи Украине
Как пишет издание, Киеву может быть удобен тезис о том, что Украина воюет за весь «свободный мир», за Европу, и за то, чтобы Польше быть или не быть. Это связано с тем, что это дает бывшей советской республике помощь не только финансовую и военную, но и политическую. Таким образом, Польша стала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это «наша война».
В статье также указывается, что слова польских властей о «гибели украинцев за нашу свободу» — пустая оценка, не имеющая никакого отношения к реальности. Конфликт касается только отношений Москвы и Киева.
Mysl Polska напомнила, что в феврале 2023 года глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что солдаты Украины гибнут за свободу Польши и что «впервые за 300 лет кто-то, кроме поляков, сражается за их свободу».
Также ранее министр канцелярии президента Марчин Пшидач высказался о том, что украинским властям стоило бы ценить роль, которую Польша сыграла для Украины.