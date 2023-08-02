В Нигере объявили об открытии границ с пятью странами

Власти Нигера объявили об открытии границ с рядом стран
Власти Нигера вновь открыли границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, закрытые после государственного переворота в стране.
«Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня», — сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.
Ранее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.
Кроме того, Мали и Буркина-Фасо пригрозили выйти из ЭКОВАС в случае вторжения в Нигер.
Также сообщалось, что мятежники в Нигере задержали четырёх министров и главу правящей партии.