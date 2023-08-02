В Нигере объявили об открытии границ с пятью странами

Власти Нигера вновь открыли границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, закрытые после государственного переворота в стране.

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«Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня», — сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Ранее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.

Кроме того, Мали и Буркина-Фасо пригрозили выйти из ЭКОВАС в случае вторжения в Нигер.