Расследование против Трампа назвали крупнейшим в истории США

«Сразу же после нападения на демократию, которое произошло 6 января [2021 года], сотрудники и сотрудницы министерства юстиции приступили к тому, что превратилось в крупнейшее расследование в нашей истории», — заявил он.

Ранее стало известно, что аппарат спецпрокурора США сообщил о том, что у Трампа, которому предъявили обвинения по делу о попытках препятствовать утверждению итогов выборов, было шесть сообщников. Как уточнили в документах, некоторые из них были юристами. При этом имена сообщников не приводятся.