Киевская администрация заявила о срабатывании системы ПВО в регионе

В Киеве и области сработала система противовоздушной обороны, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы военной администрации украинской столицы Сергея Попко.

Он призвал граждан не покидать укрытия до отбоя тревоги о воздушном нападении с воздуха.

Министерство обороны России данную ситуацию не комментировало.