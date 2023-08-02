Киевская администрация заявила о срабатывании системы ПВО в регионе
В Киеве и области сработала система противовоздушной обороны, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы военной администрации украинской столицы Сергея Попко.
Он призвал граждан не покидать укрытия до отбоя тревоги о воздушном нападении с воздуха.
Министерство обороны России данную ситуацию не комментировало.
Накануне произошли взрывы в Харьковской области. В регионе была включена система экстренного оповещения.
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