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Киевская администрация заявила о срабатывании системы ПВО в регионе

В Киеве и области сработала система противовоздушной обороны, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы военной администрации украинской столицы Сергея Попко.

Киевская администрация заявила о срабатывании системы ПВО в регионе
© ТАСС

Он призвал граждан не покидать укрытия до отбоя тревоги о воздушном нападении с воздуха.

Министерство обороны России данную ситуацию не комментировало.

Накануне произошли взрывы в Харьковской области. В регионе была включена система экстренного оповещения.

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