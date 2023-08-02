Евродепутат допустил отказ ЕС от санкций против российского атома из-за Нигера

Решение новых властей Нигера приостановить экспорт урана во Францию на фоне военного переворота может оказаться проблемой для некоторых стран Европы, сообщают «Известия».

Как заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани, по этой причине введение ограничений против атомного сектора России в ближайшее время не станет на повестке дня Европейского союза. В санкционные списки не попал российский уран, так как это чувствительная мера для многих стран в Европе. Депутат считает, что уран не подпадет под ограничения в ближайшем будущем.

Мариани указал, что для самой Франции подобные меры со стороны новых властей Нигера не станут большой проблемой, поскольку власти диверсифицировали поставки урана и получают его из Казахстана, Австралии и ряда других стран. При этом народный избранник отметил, что Евросоюз может принимать решения, которые не сходятся с интересами самого ЕС.

Он напомнил, что ситуация в ФРГ серьезно осложнилась из-за роста стоимости электроэнергии, но Европа порой способна принимать решения, противоречащие ее собственным интересам.