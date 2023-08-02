Трамп заявил о планах прокуратуры США предъявить ему новые обвинения

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что узнал о намерении прокуратуры Соединенных Штатов предъявить ему новое обвинение, сообщает РИА Новости.

По словам политика, это произойдет в ближайшие минуты. Бывший президент назвал прокурора США Джека Смита невменяемым.

«Будет предъявлять еще одно фейковое обвинение вашему любимому президенту, мне в 17.00 (00.00 мск)», — сказал Трамп.

У здания суда в Вашингтоне, где может быть вынесено решение о третьем по счету обвинении против политика, наблюдается множество репортеров.

Ранее бывший американский лидер заявил, что на днях ожидает официального выдвижения обвинений против себя по делу о штурме Капитолия. Он считает, что это необходимо для сокрытия новостей о взятках и вымогательствах американского президента Джо Байдена. Речь идет о попытке демократов вмешаться в выборы 2024 года, отметил Трамп.