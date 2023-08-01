В Нью-Йорке могут легализовать проституцию
В Нью-Йорке рассматривают законопроект, который полностью декриминализует проституцию в штате. Об этом сообщает Fox News.
«В Нью-Йорк есть законопроект, который полностью декриминализирует проституцию по всему штату, впервые в США», — говорится в тексте.
Отмечается, что документ предполагает отказ от привлечения к ответственности и секс-работников, и тех, кто занимается их перевозкой из других стран.
Закон «О прекращении насилия в секс-торговле» на рассмотрение вынесла демократ Джулия Салазан. При этом против него выступают не только республиканцы и секс-работники, но и другие представители Демократической партии. Они считают, что принятие этого закона повлечет за собой другие преступления, в том числе грабежи и кражи со взломом.
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