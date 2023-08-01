В Нью-Йорке могут легализовать проституцию

Отмечается, что документ предполагает отказ от привлечения к ответственности и секс-работников, и тех, кто занимается их перевозкой из других стран.

Закон «О прекращении насилия в секс-торговле» на рассмотрение вынесла демократ Джулия Салазан. При этом против него выступают не только республиканцы и секс-работники, но и другие представители Демократической партии. Они считают, что принятие этого закона повлечет за собой другие преступления, в том числе грабежи и кражи со взломом.