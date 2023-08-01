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Зеленский: Россия «почувствует» последствия работы ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своём видеообращении, что российская сторона «серьёзно почувствует» последствия работы ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский: Россия «почувствует» последствия работы ВСУ
© globallookpress.com

«Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова – оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», – заявил он.

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