Зеленский: Россия «почувствует» последствия работы ВСУ

«Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова – оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», – заявил он.