Зеленский: Россия «почувствует» последствия работы ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своём видеообращении, что российская сторона «серьёзно почувствует» последствия работы ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова – оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», – заявил он.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что России стоит ожидать больше атак беспилотников.
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