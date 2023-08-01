СМИ: Байдена «омолаживают» фоторедакторами

Сторонники демократов «омолаживают» президента США Джо Байдена на фотографиях, которые они распространяют в социальных сетях, чтобы доказать его пригодность для переизбрания. Об этом сообщает Townhall.

«Поскольку все большее число американцев считают, что президент Байден слишком стар для второго срока, союзники Белого дома используют отчаянную стратегию, чтобы убедить избирателей в том, что президент достаточно пригоден для службы: они фотошопят его изображения», — говорится в тексте.

В издании предположили, что данные действия являются частью многомесячной кампании сторонников демократов, которая направлена на переубеждение 68% избирателей, считающих действующего президента США слишком старым для второго срока.