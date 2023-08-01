$91.78+0.18100.70-0.24

СМИ: Байдена «омолаживают» фоторедакторами

Сторонники демократов «омолаживают» президента США Джо Байдена на фотографиях, которые они распространяют в социальных сетях, чтобы доказать его пригодность для переизбрания. Об этом сообщает Townhall.

СМИ: Байдена «омолаживают» фоторедакторами
© globallookpress.com

«Поскольку все большее число американцев считают, что президент Байден слишком стар для второго срока, союзники Белого дома используют отчаянную стратегию, чтобы убедить избирателей в том, что президент достаточно пригоден для службы: они фотошопят его изображения», — говорится в тексте.

В издании предположили, что данные действия являются частью многомесячной кампании сторонников демократов, которая направлена на переубеждение 68% избирателей, считающих действующего президента США слишком старым для второго срока.

В Townhall отметили, что союзники Белого дома не признают редактирования фотографий Байдена. При этом издание обнаружило, что на них добавляли цвет, разглаживали морщины и увеличивали или добавляли улыбку.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости