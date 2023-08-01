США обсудили с талибами возобновление рейсов в Афганистан
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что на встрече представителей США и движения «Талибан» (организация запрещена в России) обсуждался вопрос возобновления авиаперелётов в Афганистан. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Миллер сделал на брифинге для журналистов.
«Среди обсуждавшихся вопросов было возобновление полетов, борьба с терроризмом, борьба с наркотиками, освобождение заключенных американских граждан», – заявил он.
Отмечается, что после прихода к власти в Афганистане талибов, большинство мировых авиакомпаний остановили авиасообщение с этой страной.
Ранее Талибы ввели ограничения на выдачу паспортов в Афганистане.
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