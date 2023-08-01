СБ ООН сообщили дату заседания по Украине

США намереваются провести заседание СБ ООН по Украине 24 августа. Мероприятие предположительно пройдет в первой половине дня, пишет РИА «Новости».

США с 1 августа на один месяц стали председателем Совбеза. В первый же день Соединенные Штаты представили программу своего председательства.

Россия не поддержала эту программу, так как Вашингтон планировал внести в нее заседание по Украине на официальном уровне.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что заседание по Украине было для США принципиальным моментом.