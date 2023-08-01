СБ ООН сообщили дату заседания по Украине
США намереваются провести заседание СБ ООН по Украине 24 августа. Мероприятие предположительно пройдет в первой половине дня, пишет РИА «Новости».
США с 1 августа на один месяц стали председателем Совбеза. В первый же день Соединенные Штаты представили программу своего председательства.
Россия не поддержала эту программу, так как Вашингтон планировал внести в нее заседание по Украине на официальном уровне.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что заседание по Украине было для США принципиальным моментом.
Дипломат отметил, что Москва не блокирует обсуждение украинского вопроса в СБ ООН как такового. Он добавил, что Россия выступает против создания прецедентов.
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