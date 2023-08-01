В США заявили о готовности России вернуться к обсуждению зерновой сделки

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что после выхода России из зерновой сделки договоренности об оказании содействия экспорту удобрений прекращают свое действие. Ее слова приводит РИА Новости.

Таким образом она ответила на вопрос, перестают ли Соединенные Штаты содействовать изъятиям из санкций, а также оказанию помощи в проведении транзакций Россельхозбанка.

Томас-Гринфилд сообщила, что генеральный секретарь ООН продолжает прилагать усилия к возвращению России для участия в черноморской инициативе, чтобы она была частью сделки, которая должна предоставлять содействие доступу российских удобрений на рынок.

«Если они не являются участниками сделки, то эта часть сделки больше не работает», — уточнила постпред США.