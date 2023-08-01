Макрон раскритиковал свою разведку после переворота в Нигере

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил крайнее недовольство работой Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) после военного переворота в Нигере. Об этом сообщает газета Le Canard Enchaine в Twitter.

Уточняется, что Макрон выразил своё недовольство во время заседания совета безопасности Франции. Как сообщает источник, Макрон «был в ярости» из-за того, что разведка не узнала о военном перевороте в Нигере заранее.

«Нигер после Мали – это уже слишком!», – приводит словам Макрона Le Canard Enchaine.

В конце июля в африканском Нигере произошёл военный переворот. Президент страны Мохамед Базум был захвачен мятежниками, которые позже объявили о закрытии границ страны и назначили новым президентом генерала Абдурахмана Тчиани.

После этого по стране прокатился ряд митингов, на которых прозвучали лозунги в поддержку мятежников и призывы выдворить из страны иностранные войска. Крупнейшая из таких акций произошла перед зданием посольства Франции в столице Нигера. На это Макрон заявил, что Париж даст решительный ответ в том случае, если в Нигере произойдут нападения на загранучреждения и граждан Франции.