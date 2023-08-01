Премьер Польши возмутился вызовом посла в МИД Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Украины и заявил, что Киев не имел на это права.

«Вызов польского посла-представителя страны, который остался единственным в Киеве в день вторжения России на Украину, в украинский МИД никогда не должно иметь место», — подчеркнул политик.

Моравецкий назвал вызов посла ошибкой, которой не должно происходить. Он напомнил, что в международной политике на фоне конфликта Варшава оказала Киеву огромную поддержку.

Премьер добавил, что интересы Польши, ее безопасность всегда будут находиться для него на первом месте.