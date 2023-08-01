Госдепартамент передал приглашение Ван И посетить Вашингтон

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк передал во вторник на встрече в Вашингтоне главе департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао приглашение главе МИД КНР Ван И посетить США. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.