В Киеве заявили об отсутствии у Украины планов на случай смерти Зеленского

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов рассказал, что Киев не разрабатывал и не собирается разрабатывать сценарии на случай гибели президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА «Новости».

Во вторник, 1 августа, в западных СМИ появились публикации о том, что на Украине якобы разработан план действий в случае смерти Зеленского. В частности, в рамках сценария, его обязанности должен будет выполнять глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

Издания ссылались при этом на слова украинского депутата Николая Княжицкого.

Данилов отметил, что журналисты представили публике некорректную информацию, фактически, сделали вброс.

«Все, что написано в этой статье, полный бред, не надо сейчас нам во время войны подкидывать такие вбросы», - подчеркнул чиновник.