ЕС принял решение эвакуировать европейцев из Нигера

Государства Евросоюза приняли решение об эвакуации своих граждан из Нигера, рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС.

Боррель пояснил, что миссия по репатриации уже начата.

Дипломат пояснил, что в стране останутся только специалисты Еврокомиссии, задействованные в гуманитарной сфере.

Ранее сообщалось, что Франция приняла решение об эвакуации граждан страны из Нигера.

Глава МИД республики Катрин Колонна отметила, что Париж выделит самолеты для отправки французов на родину.

Напомним, что в Нигере военные осуществили государственный переворот. Они задержали президента страны, его семью, а также нескольких министров.