В ООН понадеялись на мирное разрешение ситуации в Нигере

ООН надеется, что для разрешения ситуации в Нигере не понадобится применять силу. Об этом со ссылкой на спецпредставителя генсека всемирной организации сообщает ТАСС .

В Евросоюзе ранее, в свою очередь, заявили, что готовы при необходимости рассмотреть запрос от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о поддержке военной операции против Нигера. Сложившуюся в стране ситуацию в ЕС назвали нарушением принципов демократии.