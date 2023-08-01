Украинского посла вызвали в МИД Польши

МИД Польши вызвал посла Украины в республике Василия Зварича в ответ на заявления Киева. Об этом сообщает польское внешнеполитическое ведомство в Twitter.

В качестве причины вызова дипломата указываются «заявления властей Украины». Других подробностей не приводится.

Ранее 1 августа посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. Пшидач заявил, что Украине стоило ценить роль, которую Польша сыграла для республики в последнее время.