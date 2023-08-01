ООН: атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены

Атаки дронов на Москву должны быть прекращены, отметил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Об этом пишет ТАСС.

Хак пояснил, что организация получила данные об атаках беспилотников на российскую столицу. Вместе с тем, подчеркнул он, точных сведений у ООН нет.

В любом случае, заметил чиновник, организация выступает против атак на гражданские объекты, в независимости от того, где они происходят и кто их осуществляет.