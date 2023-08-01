СМИ: в турецкой провинции Бурса загорелись пять фабрик

В турецкой провинции Бурса загорелась фабрика. Пожар вскоре распространился на еще четыре находящиеся по соседству промышленные площадки. Видео опубликовали «Известия».

Инцидент произошел на улице Маршала Февзи Чакмака.

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Пожарные стремятся локализовать возгорание, не допустить дальнейшего распространения огня.

На площадках производятся металлические изделия, мебель и пряжа.

О причинах происшествия и количестве пострадавших не сообщается.