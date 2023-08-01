Неизвестный напал на консульство Швеции в Турции

В Измире (Турция) произошло вооруженное нападение на консульство Швеции. Пострадала сотрудница дипмиссии, пишет телеканал NTV.

По данным телеканала, ранения получила гражданка Турции, работающая в одном из отделов консульства.

Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение города, о ее состоянии не сообщается.

По предварительным данным, нападение совершил гражданин Сирии на фоне чрезмерно долгого, по его мнению, оформления визы.