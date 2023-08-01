Неизвестный напал на консульство Швеции в Турции
В Измире (Турция) произошло вооруженное нападение на консульство Швеции. Пострадала сотрудница дипмиссии, пишет телеканал NTV.
По данным телеканала, ранения получила гражданка Турции, работающая в одном из отделов консульства.
Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение города, о ее состоянии не сообщается.
По предварительным данным, нападение совершил гражданин Сирии на фоне чрезмерно долгого, по его мнению, оформления визы.
Власти Измира отметили, что полиция задержала нападавшего. Ведется расследование обстоятельств происшествия.
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