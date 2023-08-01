Венгрия выступила за возвращение президента Нигера
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в социальных сетях, что провел телефонные переговоры с французской коллегой Катрин Колонна. Он добавил, что в беседе зашла речь о ситуации в Нигере.
Сийярто отметил, что на переговорах была достигнута договоренность между сторонами о поддержке демократически избранного президента Нигера Мохамеда Базума.
Кроме того, Будапешт и Париж будут наставить на восстановлении конституционного порядка, заметил министр.
По его мнению, стабилизация ситуации в зоне Сахеля позволит избежать очередных волн нелегальной миграции в европейские страны.
Напомним, что в ряде стран Центральной Африки произошли военные перевороты. Эскалация ситуации в макрорегионе вызвала обеспокоенность у лидеров западных стран и руководителей международных организаций.
Видные политики и общественные деятели особое внимание обратили на Нигер, который ранее в больших объемах поставлял Франции уран и золото.
ООН и ЭКОБАС потребовали, чтобы военные власти республики отпустили президента страны и его семью. Глава Франции Эммануэль Макрон предупредил, что в случае нападения на французских граждан, примет жесткие ответные меры.