Венгрия выступила за возвращение президента Нигера

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в социальных сетях, что провел телефонные переговоры с французской коллегой Катрин Колонна. Он добавил, что в беседе зашла речь о ситуации в Нигере.

Сийярто отметил, что на переговорах была достигнута договоренность между сторонами о поддержке демократически избранного президента Нигера Мохамеда Базума.

Кроме того, Будапешт и Париж будут наставить на восстановлении конституционного порядка, заметил министр.

По его мнению, стабилизация ситуации в зоне Сахеля позволит избежать очередных волн нелегальной миграции в европейские страны.

Напомним, что в ряде стран Центральной Африки произошли военные перевороты. Эскалация ситуации в макрорегионе вызвала обеспокоенность у лидеров западных стран и руководителей международных организаций.

Видные политики и общественные деятели особое внимание обратили на Нигер, который ранее в больших объемах поставлял Франции уран и золото.