США оценили влияние России на госпереворот в Нигере

«По нашему мнению, нет свидетельств того, что за этим стоит Россия, что Россия материально поддерживает это каким-либо образом или оказывает этому любую поддержку и как-либо несет ответственность за происходящее», — сказал он.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил попытку переворота в Нигере. Он отметил, что Вашингтон активно взаимодействует с правительством Нигера, а также с партнерами в регионе и во всем мире, и будут продолжать это делать до тех пор, пока ситуация не будет разрешена мирным путем.