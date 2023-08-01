Бывший советник ЦРУ раскрыл цели Вашингтона на Украине

«Вашингтон хочет перемирия на Украине, чтобы прекратить боевые действия и закрепить линию соприкосновения», — сказал он, добавив, что временное прекращение боевых действий даст Соединенным Штатам «возможность отдохнуть и перевооружить ВСУ» для нанесения нового удара по России.