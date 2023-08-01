В Сьерра-Леоне предотвращен военный переворот

Полиция Сьерра-Леоне арестовала группу высокопоставленных военных, подозреваемых в подготовке нападений на госинституты в стране. Об этом сообщает Sierra Leone Telegraph.

«Предварительное расследование показало, что эти лица планировали использовать предполагаемые мирные протесты в период с 7 по 10 августа 2023 года в качестве предлога, чтобы совершить нападение на государственные учреждения», — говорится в тексте.

Имена арестованных и их число полиция не раскрыла. При этом указывается, что произошедшее не стало неожиданностью, поскольку противостояние между правительством и военным командованием на фоне заявлений о фальсифицированных результатах выборов продолжает нарастать.