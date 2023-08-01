В Польше заявили о «порыкивающем» на Варшаву Зеленском

«Я очень разочарован изменением риторики украинских политиков во главе с президентом Владимиром Зеленским, которые начинают порыкивать на Польшу за то, что она пытается защитить свои интересы. Мы оказали Украине огромную помощь, возможно, даже большую, чем могли себе позволить», — отметил он.