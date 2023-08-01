Суд Украины конфисковал имущество российского сенатора

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал в пользу государства активы члена Совфеда РФ от Запорожской области Дмитрия Вороны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минюста страны.

В пресс-службе пояснили, что в отношении российского сенатора была применена рестрикция, предусмотренная пунктом 1-1 части первой статьи 4 закона Украины «О санкциях» и подразумевающая изъятие активов в пользу государства.

Суд конфисковал, в частности, якобы принадлежащие российскому сенатору десять земельных участков, четыре квартиры, три транспортных средства.

Ранее сообщалось, что власти Украины приняли решение конфисковать имущество российских физических и юридических лиц, в том числе, предприятия, особняки, квартиры и автомобили.