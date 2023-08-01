Умер самый старый человек в мире

«Он был очень простым, очень скромным. Его уникальность была в том, что он не любил ничего индустриального, только деревенское, натуральное. Он разводил кур, свиней… Вся его пища была отсюда. И он всегда любил немного выпить», — приводятся в материале слова внучки Гомеса.