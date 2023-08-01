Умер самый старый человек в мире
На 128-м году жизни в Бразилии скончался самый старый человек в мире Хосе Паулино Гомес. Об этом сообщает Daily Mail.
Возраст мужчины определили по записям ЗАГСа местного муниципалитета, где указано 4 августа 1895 года. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, из-за которой в последние дни он оказался прикован к постели. Гомес умер 28 июля у себя дома в Коррего-ду-Кафе. Известно, что на протяжении жизни он занимался животноводством, перестав ездить верхом на лошадях лишь четыре года назад. У него осталось семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков.
«Он был очень простым, очень скромным. Его уникальность была в том, что он не любил ничего индустриального, только деревенское, натуральное. Он разводил кур, свиней… Вся его пища была отсюда. И он всегда любил немного выпить», — приводятся в материале слова внучки Гомеса.
Стоит отметить, что самым старым человеком в мире, согласно Книге рекордов Гиннеса, считается испанка Мария Браньяс Морера, которой 115 лет. Остается неизвестным станут ли ее составители изучать и проверять документы Гомеса, чтобы внести изменения в Книгу.