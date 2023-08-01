Евросоюз допустил военное вторжение в Нигер

«Евросоюз пока не получал от ЭКОВАС никаких подобных запросов, но мы готовы их рассмотреть, если они поступят», — сказала дипломат, добавив, что этот запрос будет рассмотрен Евросоюзом «с целью наилучшим образом выполнить свои политические обязательства».