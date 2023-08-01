В Грузии раскритиковали слова посла США в Тбилиси Келли Дегнан о российских туристах. Как сообщает Шалва Папуашвили назвал их манипуляцией.
Политик отметил, что «мнение горстки оппозиционеров» не имеет никакой связи с отношением грузинского народа к прибытию в страну российских туристов.
«Подобные заявления, когда иностранные дипломаты говорят от имени грузинского народа, являются опасным путем», — отметил Папуашвили на брифинге, который состоялся 1 августа.
Председатель парламента добавил, что послы в Грузии представляют лишь свое государство и свой народ, а защита интересов грузинского народа «не является задачей иностранного посла».
Как сообщает Батуми из-за прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами, заявила, что никто не должен ожидать, что грузины будут приветствовать народ из России с учетом территориальных проблем Грузии.
Ранее сообщалось, что экономика Грузии может терять до миллиарда долларов в год в случае полного запрета на въезд россиян. Возможные последствия подобного решения оценил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.