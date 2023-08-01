Пока вы не уснули: арест танкера за перевозку нефти из РФ и новый рекорд "Газпрома"

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В Бельгии задержали танкер за перевозку российской нефти

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По его информации, судно было задержано по решению местных властей. Как сообщается, танкер якобы использовался в схеме перевалки российских углеводородов с судна на судно в открытом море. Утверждается, что он входил в состав танкерного флота индийской компании Gatik Ship Management.

Как пишет Lloyd's List, в январе — феврале 2023 года танкер Galatia под флагом Сент-Китса и Невиса трижды заходил в порты Усть-Луга и Приморск для загрузки нефтепродуктов.

«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай

«Газпром» обновил рекорд по поставкам газа в Китай — 31 июля поставка российского газа по газопроводу «Сила Сибири» превысила суточные контрактные обязательства.

«Газпром» поставил все запрошенные объёмы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — говорится в сообщении компании.

Стало известно, откуда прилетели атаковавшие Москву беспилотники

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сбитые средствами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке совершить атаку на объекты Москвы и Московской области, прилетели с территории Украины. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, эту информацию также подтвердил еще один источник в экстренных службах. Отмечается, что официального подтверждения указанных сведений на данный момент нет.

Шойгу наградил экипаж танка «Алеша»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, отразивший атаку бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

29 июля в сети появилось видео, на котором российский танк вступил в бой с украинской колонной бронетехники на Запорожском направлении и уничтожил ее. Среди пораженных машин, по одним данным, были американские БМП, а по другим — два танка и восемь бронетранспортеров.

В Госдуме предложили ударить по монументу «Родина-мать» в Киеве

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Российским войскам стоит нанести удар по символам украинской столицы, считает член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. В частности, в своем Telegram-канале он предложил ударить по монументу «Родина-мать» в Киеве.

Комментируя новую атаку беспилотников на Москву, Гурулев заявил, что удар по одному из символов столицы — «Москве-Сити» — носит «исключительно информационный характер».

Депутат предложил использовать схожие методы воздействия на украинскую общественность.

«Москвич» подорожал сразу на 300 тысяч рублей

Стоимость новых автомобилей «Москвич» поднялась на 10,1-11,5%. Цены скорректировали 1 августа, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на прайс-листы.

В частности, стоимость бензинового кроссовера «Москвич 3» поднялась на 228 тыс. рублей. До этого стартовая цена машины не превышала порог в 2 млн рублей.

В базовой комплектации с механической трансмиссией автомобиль можно приобрести за 2,22 млн рублей, а с вариатором — за 2,28 млн рублей. Стоимость более дорогой комплектации составляет 2,48 млн рублей.

«Укринформ»: три судна прибыли в украинский порт после срыва зерновой сделки

В один из украинских зерновых терминалов в дельте Дуная 30 июля прибыли три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям.

Об этом пишет «Укринформ».

Отмечается, что это первое прибытие иностранных судов в украинские порты после прекращения действия зерновой сделки.

Россиян предупредили о возможном росте коммунальных платежей

Стоимость коммунальных услуг для россиян может вырасти, несмотря на отсутствие традиционной летней индексации тарифов. Об этом сообщили РИА Новости эксперты.

В последние годы индексацию ЖКХ-тарифов проводили ежегодно в середине лета, и в августе россияне получали платежки уже с новыми цифрами. Осенью 2022 года правительство приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Однако, по мнению директора по развитию технологических стандартов платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) Никиты Уткина, на практике суммы в квитанциях могут вырасти за счет индексации тарифов на услуги, которые не регулируются государством.

Матыцин анонсировал пропуск Россией командных соревнований на ОИ-2024

Министр спорта России Олег Матыцин в интервью «Известиям» заявил, что часть соревнований в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже будет недоступна для россиян даже в случае допуска со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

По его словам, российские атлеты не будут представлены в командных видах спорта из-за пропуска квалификационных турниров.

«Объективно в части видов спорта россияне уже не смогут принять участие в олимпийской программе. Прежде всего речь о командных видах.



А по другой части видов спорта мы видим, что международные федерации допускают россиян до соревнований, которые являются квалификационными или отборочными», — заявил Матыцин.

Стоимость доставки сжиженного газа резко выросла

Трейдеры готовы платить за перевозку сжиженного природного газа (СПГ) морским путем более 200 тысяч долларов на фоне опасений по поводу возможной нехватки танкеров перед стартом следующего отопительного сезона. На этом фоне за последнее время стоимость доставки топлива выросла более чем вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Spark Commodities.