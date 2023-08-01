В Нигер прибыл самолет из Франции

Французский правительственный борт прибыл в Нигер, приземлившись в столице республике — Ниамее, сообщает сайт Flightradar.

Известно, что МИД Франции сообщил об эвакуации своих граждан из Нигера, начиная со вторника, 1 августа. Кроме Франции, об эвакуации своих граждан объявила Италия.

В данный момент, в Нигер находится не менее полутора тысяч французских военных и неизвестное количество гражданских лиц.

Французские военные, размещенные в Нигере, занимаются антитеррористическими операциями в пограничных регионах Мали, Буркина-Фасо и Нигера. В Мали и Буркина-Фасо также размещались французские военные контингенты — однако они были выдворены в ходе государственных переворотов.

Ранее Гвинея стала первой страной, которая выступила в поддержку мятежников в Нигере, захвативших власть в стране.