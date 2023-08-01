Экс-разведчик обвинил главу ЦРУ в радикальной смене позиции по Украине

Директор ЦРУ Уильям Бернс раньше был против вступления Украины в НАТО и против конфликта с Россией, однако сейчас он радикально поменял свою позицию по этим вопросам. С таким обвинением выступил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон, его цитирует РИА Новости.

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По словам экс-разведчика, Бернс в 2008 году предупреждал о негативной реакции России на возможное вступление Украины в НАТО. Джонсон вспоминает, что глава ЦРУ даже отправлял телеграмму с предупреждением об опасности конфликта.

«Что с ним случилось? Может, его украли инопланетяне?» — сыронизировал эксперт.