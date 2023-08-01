Подоляк: Киев не пытался атаковать гражданские суда РФ в Черном море

"Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты", - сказал он агентству Reuters.

19 июля Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. На следующий день Минобороны Украины заявило, что с 21 июля все суда, следующие по Черному морю в порты РФ, могут рассматриваться как перевозящие военные грузы.