Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВС страны не атаковали и не будут атаковать гражданские суда или другие гражданские объекты в Черном море. Об этом сообщает Reuters.

«Безусловно, подобные заявления российских официальных лиц являются выдумкой и не содержат ни капли правды. Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты», — сказал чиновник.

До этого Министерство обороны Российской Федерации заявило, что вооруженные силы Украины в ночь на 1 августа предприняли попытку атаковать тремя безэкипажными катерами российские гражданские суда в юго-западной части Черного моря. В ведомстве уточнили, что российские гражданские корабли следовали к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.