Посла Польши вызвали в МИД Украины после провокационного заявления из Варшавы

Посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел Украины после того, как министр канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил о неблагодарности Киева в ответ на помощь со стороны Варшавы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского внешнеполитического ведомства.

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Согласно информации украинского издания «Европейская правда», Пшидач в беседе с польскими журналистами заявил, что Украина получила большую поддержку со стороны Польши и, что ей следовало бы ценить то, что Варшава делала для Киева последние месяцы и годы.

Как заявили в МИД Украины, Цихоцкому было озвучено, что утверждения Пшидача о том, что Киев якобы проявил неблагодарность за предоставленную ей помощь, не соответствуют действительности и являются неприемлемыми.

В украинском ведомстве подчеркнули, что внешняя политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между народами Украины и Польши.