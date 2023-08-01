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Францию назвали козлом отпущения на фоне переворота в Нигере

Экс-премьер-министр Мали Мусса Мара прокомментировал роль Франции на фоне переворота в Нигере. Его слова приводит Bloomberg.

Францию назвали козлом отпущения на фоне переворота в Нигере
© Lenta.ru

«[Париж ]должен хранить молчание, как можно дольше молчать, каждое произнесенное ими слово используется против них. Но это поведение французов, к сожалению, они не умеют молчать», — сказал он.

Кроме того, политик назвал Францию козлом отпущения, поскольку лидеры других стран обращают внимание на ошибки и поведение французов, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

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