В ЕС прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Евросоюз считает, что Россия не должна использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации военных действий на Украине. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, пишет ТАСС.

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По ее словам, в ЕС исходят из того, что «нет независимой информации» о деталях атак или происхождении беспилотников.

«Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине», - заявила Массрали.

Она также заверила, что вооружения, которые поставляются Киеву по линии «Европейского фонда мира», «могут быть использованы только для защиты территориальной целостности Украины».

1 августа мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Несколько дронов сбили средствами ПВО при попытке пролета в столицу. Один из них долетел до «Москва-сити», где столкнулся с одной из башен. В результате повреждения получил фасад одного из зданий на 21 этаже, среди людей пострадавших нет. Незадолго до этого, 30 июля, один дрон был уничтожен в Подмосковье, еще два также упали на территории «Москва-сити».